بغداد 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسأكدت وزارة الداخلية العراقية أهمية التعاون مع دول الجوار لضبط الحدود بين الدول.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، اليوم أن تبادل المعلومات والتعاون مع دول الجوار يسهم في ضبط الحدود وتبادل المعلومات والخبرات، مضيفًا أن الداخلية العراقية اتخذت إجراءات عدة لتأمين حدودها وتحصينها بالتعاون مع دول الجوار عبر تبادل المعلومات وتوقيع مذكرات تعاون مع تلك الدول.// انتهى //11:45ت م0035