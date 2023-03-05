الخرطوم 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان “شركاء التنمية من الأمم المتحدة (الدول المقرضة للسودان) ومؤسسات التمويل الدولية إلى تقديم العون للسودان في هذه المرحلة ومعالجة قضية الديون في سياقها الدولي والإقليمي ليتمكن من المضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 .وأبرزت توقع الأمم المتحدة انخفاض سعر صرف العملة السودانية وزيادة تكلفة الإيرادات، بسبب العجز في الميزان التجاري والنقص الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي.وأشارت صحف الأحد إلى تلقي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ، الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس تقريرًا مفصلاً من اللجنة الفنية، حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد.ونقلت عن المتحدث باسم العملية السياسية فى السودان خالد عمر يوسف، أن الاستمرار في العملية من أجل معالجة قضايا العنف وتأسيس الجيش الواحد، عادّا تزايد وتيرة الكوارث دافعاً إضافياً للإسراع فيها وليس التراجع عنها.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 56 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية الشهر الماضي، وتسليم إخطارات بهدم 66، ضمن عمليات الهدم التي طالت مئات المنازل العام الماضي بهدف تكريس الاستيطان.// انتهى //11:48ت م0036