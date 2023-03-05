الأحساء 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسنجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد بالهفوف من إعادة الحركة لمريضة تعاني من شلل تام في الأطراف اليمنى في عملية استغرقت ثلاث ساعات .وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن المريضة أُدخلت طوارئ المستشفى وهي تعاني من عدم قدرتها على تحريك الأطراف اليمني وعدم القدرة على المشي، وتم إجراء الفحوصات السريرية اللازمة وعمل الأشعة وتبين وجود التهاب شديد في الدماغ مع تجمع بؤرات صديدية تحت الأم الجافية، وتقرر إجراء عملية جراحية لرفع الجمجمة وسحب التجمعات الصديدية المتعددة فوق قشرة الدماغ وتحت الأم الجافية و تقليل ضغط الدماغ.وأشار" التجمع" إلى أن المريضة استعادت القدرة على تحريك جميع الأطراف والمشي، وسيتم استكمال علاج المريضة بالمضادات الحيوية اللازمة وتخضع حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف يساعدها على العودة للحياة الطبيعية.يذكر أن مستشفى الملك فهد بالهفوف مرجع طبي على مستوى محافظة الأحساء، وخلال العام الماضي أجريت أكثر من 6000 عملية جراحية منها عمليات نوعية تتطلب تخصصاً دقيقاً، فيما قدم الخدمة لأكثر من 142،589 مراجعاً للعيادات الخارجية، وبلغ عدد المنومين 11،020 مريضا في حين استقبل قسم الطوارئ 112 ألف مراجع.// انتهى //11:58ت م0039