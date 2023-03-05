الكويت 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسأصدر الديوان الأميري بدولة الكويت اليوم، أمرًا أميريًا بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد نص الأمر على تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم.// انتهى //12:18ت م0042