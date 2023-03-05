الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسانطلق اليوم "البرنامج الأساسي لتطوير المُصدّرين" الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية في مدينة الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023م، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تمكين القدرات التصديرية وإكساب العاملين في مجال التصدير في المنشآت الوطنية المعارف والمهارات الأساسية في جانب التصدير والتجارة الدولية.ويسلط البرنامج الضوء على عدة موضوعات رئيسة مهمة تشمل أبحاث التسويق، وأنواع أبحاث وبيانات السوق الدولي، واستخدام قواعد البيانات والأبحاث والتقارير لتحليل الأسواق المُستهدفة، بالإضافة إلى طرق الدفع في التجارة الدولية، ودورة الاعتماد المستندي، والبنود الأساسية في طلب إصدار أو تعديل خطاب الاعتماد المستندي، إضافة إلى التعريف بخيارات التمويل المتاحة من البنوك الإنمائية والتجارة وضمان الصادرات.وأوضح مدير عام إدارة تطوير المصدرين في هيئة تنمية الصادرات السعودية ياسر السبالي، أن الهيئة تسعى وفق رؤيتها في أن تكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية وذلك من خلال أهدافها الإستراتيجية المتمثّلة في تطوير قدرات المصدرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق الدولية المستهدفة، حيث تقدّم الهيئة في سبيل ذلك العديد من الخدمات والمبادرات النوعيّة والبرامج والحقائب التدريبية المتنوّعة التي تهم أصحاب المنشآت الوطنية والعاملين في مجال التصدير وتحقق أهدافهم التصديرية.// انتهى //12:19ت م0043