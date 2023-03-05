الداير 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسرفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الداير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من 11900 طن من النفايات البلدية الصلبة التي تنوعت ما بين نفايات منزلية وتجارية ، و 3980 متراً مكعباً من مخلفات بناء وهدم ، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس وليد معافا، أن البلدية عزّزت جهودها في النظافة العامة خلال الفترة الماضية عبر جدولة خططها لتتواءم مع مستهدفات خطط الأمانة والوزارة للمحافظة على البيئة ، مؤكدة أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم.وأشار إلى أن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، التي تقوم بها البلدية بهدف رفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، بمتابعة أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني حرصاً منه على تعزيز الوعي المجتمعي للمحافظة على البيئة.// انتهى //12:25ت م0044