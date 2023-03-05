الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023.ويترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، حيث سيلقي كلمة المملكة في المؤتمر، فيما سيضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة المالية، والصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وسيشارك وفد المملكة في عدد من الجلسات العامة واجتماعات رفيعة المستوى، وسيستضيف الوفد ثلاث فعاليات جانبية على مدار المؤتمر، بينما سيعقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط اجتماعات مع كبار المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الأقل نموًا.ومن المتوقع، خلال المؤتمر، الإعلان عن مبادرات جديدة للمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه أقل البلدان نموًا.وتعد المملكة العربية السعودية مساهمًا رئيسًا في تقديم المساعدات الإنمائية للعديد من هذه البلدان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.// انتهى //12:34ت م0046