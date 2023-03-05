الظهران 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسيشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في معرض الشرقية للكتاب 2023 بنسخته الأولى، والذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "معرض - ثقافة- حضارة - فن" في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات (إكبسو) خلال الفترة من 2 إلى 11 مارس 2023، وبشراكة ثقافية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).وتأتي مشاركة المركز في المعرض امتداداً لمشاركاته الدائمة في المناسبات الوطنية، وانطلاقاً من حرصه على التواصل مع الزوار، وتعريفهم بأبرز أنشطته وبرامجه التي يهدف من ورائها لتعزيز وترسيخ قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي، وترسيخ ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال.ويقدم المركز في جناحه مجموعة متنوعة من أبرز إصداراته من الكتب والدراسات والبحوث، وكذلك الكتب الموجهة للأطفال، كما تتضمن مشاركة المركز، عرض أفلام توثيقية وتعريفية عن مسيرة المركز وجهوده في تعزيز القيم الوطنية والنسيج المجتمعي.// انتهى //12:47ت م0047