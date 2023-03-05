لندن 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، عزمه تطبيق لوائح رادعة لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر القناة الإنجليزية.وتابعت تطورات الأوضاع في إقليم آيرلندا الشمالية في ضوء الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه الحكومة مع المفوضية الأوروبية بشأن تنظيم حركة التجارة.ونقلت صحف لندن قلق قيادات الخدمة المدنية من عدم اتخاذ سياسات شاملة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية لصافي "صفر" بحلول العام 2050م.واستعرضت في الشأن الدولي أبرز الموضوعات التي ناقشتها الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحزب الحاكم في الصين، وفي مقدمتها الخطة الاقتصادية للتعافي من آثار أزمة فيروس كورونا.وأخبرت صحف بريطانيا عن تحديد السلطات اليونانية موعد جلسة محاكمة مدير محطة القطارات التي شهدت حادث التصادم المأساوي الأخير للاشتباه في مسؤوليته عن الحادثة.// انتهى //13:01ت م0048