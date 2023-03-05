بريدة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسمنحت جمعية القلب الأمريكية شهادة التميز والاعتماد والجائزة الذهبية لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم في معالجة مرضى قصور عضلة القلب ، وذلك بعد تحقيق كافة المتطلبات وفق أعلى المعايير العالمية.وأفاد تجمع القصيم الصحي أن هذا الاعتماد يأتي ضمن البرامج المعترف بها عالمياً تحت مظلة جمعية القلب الأمريكية ، مؤكداً على أن المركز يسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة بكافة خدماته الصحية والطبية، مشيراً إلى أن المركز نجح في متابعة 900 مريض ممن خضعوا للعلاج تحت هذه المعايير الدولية من مرضى قصور عضلة القلب وأيضاً المرضى المنومين بقسم القلب خلال العام الماضي ٢٠٢٢ م.ولفت التجمع إلى أن صناعة هذا الإنجاز البرامجي الجديد شارك فيه نخبة من الكوادر المميزة وعلى رأسهم الاستشاري في أمراض القلب للكبار الدكتور عادل بشير أحمد ، والدكتور هشام على الحسن طبيب أمراض القلب ، وأخصائية تمريض قصور عضلة القلب شيماء محمود زيادة ، وأخصائية تمريض قصور عضلة القلب بشاير ناصر الشايع.يذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم حقق الجائزة البرونزية قبل عامين والفضية العام الماضي 2022م.// انتهى //13:55ت م0066