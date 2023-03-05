الدمام 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، برنامج الدورة العلمية الموحدة الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بحضور مدير عام الفرع الشيخ عمر بن فيصل الدويش.وأشاد سموه بالدورة العلمية الموحدة وبما تحققه من استفادة من العلوم الشرعية الرصينة المبنية على العقيدة الصحيحة والسلامة الفكرية، والتي تركز على عدد من المؤلفات الشرعية.من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش، أن برنامج الدورة العلمية الموحدة ينفذ في عدة مدن ومحافظات بالمنطقة الشرقية، ومنها الدمام، والأحساء، وحفر الباطن، والجبيل، وبقيق، ويقدمه نخبة من العلماء وطلبة العلم بالتزامن مع فترة الإجازة الدراسية.وأشار إلى أن وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد أطلقت أكثر من 50 دورة علمية موحدة في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم السبت الثاني عشر من شهر شعبان لهذا العام 1444هـ، ولمدة خمسة أيام.وأعرب الدويش عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على تدشينه للبرنامج ودعمه وتوجيهاته.// انتهى //14:11ت م0070