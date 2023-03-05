عام / سمو أمير القصيم يؤكد أهمية دور المراكز المتخصصة لرعاية الطفولة التي تديرها كفاءات وطنية
الأحد 1444/8/13 هـ الموافق 2023/03/05 م واس
بريدة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله السباعي ، ترافقه مديرة مركز سوار لضيافة الأطفال بعنيزة مرام يوسف الخراز ، ومجموعة من أطفال المركز ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان .
وعبر سموه عن اعتزازه بمثل هذه المراكز المتخصصة التي يديرها كوادر وطنية 100% ، مؤكدا أهمية مثل هذه المراكز المتخصصة في رعاية وضيافة الأطفال والتي يقوم عليها نخبة من بنات الوطن اللاتي تميزن بأدائهن في هذا المجال ، تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
واستمع لشرح موجز عن الأدوار التي تقوم بها مراكز الضيافة ورعاية الأطفال بالمنطقة .
وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير القصيم إهداءً من مدير مركز سوار لضيافة الأطفال بمناسبة يوم التأسيس ، الذي يحمل مضامين وطنية بهذه المناسبة .
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14:13ت م
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