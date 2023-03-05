بريدة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله السباعي ، ترافقه مديرة مركز سوار لضيافة الأطفال بعنيزة مرام يوسف الخراز ، ومجموعة من أطفال المركز ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان .وعبر سموه عن اعتزازه بمثل هذه المراكز المتخصصة التي يديرها كوادر وطنية 100% ، مؤكدا أهمية مثل هذه المراكز المتخصصة في رعاية وضيافة الأطفال والتي يقوم عليها نخبة من بنات الوطن اللاتي تميزن بأدائهن في هذا المجال ، تحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .واستمع لشرح موجز عن الأدوار التي تقوم بها مراكز الضيافة ورعاية الأطفال بالمنطقة .وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير القصيم إهداءً من مدير مركز سوار لضيافة الأطفال بمناسبة يوم التأسيس ، الذي يحمل مضامين وطنية بهذه المناسبة .// انتهى //14:13ت م0071