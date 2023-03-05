الدمام 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسنظم تجمع الشرقية الصحي، بالتعاون مع المنطقة الشرقية أمس، فعالية اليوم الوطني للمشي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، والرياضيين، وذلك في كورنيش الدمام.وتهدف المبادرة إلى نشر التوعية بثقافة المشي وأهميته، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لتكون أسلوب حياة، لما لها من فوائد في تعزيز وتحسين الصحة العامة، والنشاط البدني، وتنمية السلوكيات.وأكد التجمع الحرص استمرار الأنشطة التوعوية المجتمعية للتذكير بالعادات الآمنة والتقليل من نسبة الأمية الصحية، وتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات صحية سليمة، مشيرًا إلى أن الفعالية تشمل أماكن عدة هي كورنيش الدمام، والجبيل، والقطيف، والخبر، ورأس تنورة؛ إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة والأركان التوعوية المصاحبة، حول بعض الأمراض والمشاكل الصحية المزمنة، مع ركن خاص بالتعريف بأهم الخدمات التي يقدمها التجمع لتعزيز صحة المجتمع.// انتهى //14:15ت م0073