الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساستقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم ، معالي رئيس غرفة الحسابات بجمهورية أذربيجان فوجار جولمامادوف، والوفد المرافق له، بحضور السفير الأذربيجاني لدى المملكة شاهين عبداللاييف، وذلك في مقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.‏وأشار معالي الدكتور العنقري إلى أهمية هذه الزيارة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات بجمهورية أذربيجان، وذلك في إطار المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة التي يُشارك الجهازان في عضويتها.من جهته أكد معالي فوجار جولمامادوف حرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين في مجالات العمل المشتركة.وعقد الجانبان اجتماعاً ناقشا خلاله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، كما تم إطلاع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والرقابة على الأداء.يذكر أنه في شهر مايو من العام الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجهازين للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، ومن ذلك تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية في مجالات المراجعة المالية والالتزام والرقابة على الأداء.// انتهى //14:16ت م0074