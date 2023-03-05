الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسيناقش " المؤتمر الدولي الأول للقبالة " المقام حالياً بالرياض، الأبحاث المتخصصة والمستجدات الطبية في ذات التخصص والتحول في الرعاية الصحية للنساء وتطوير أخصائيي الرعاية الصحية والقابلات وأطباء أمراض النساء و التوليد.وتسلط الفعالية بتنظيم من الجمعية السعودية للقبالة يومي 5 - 4 مارس الجاري، الضوء على بناء علاقة مترابطة مع القابلات والأطباء والممرضات من خلال جلسات ومحاضرات بمشاركة مجموعة من المتخصصين من داخل المملكة وخارجها.وأكدت رئيسة الجمعية الدكتورة رؤى الطويلي، أن المؤتمر سيسهم في تعزيز القوى العاملة في مجال القبالة والتمريض، وأثر التدريب القائم على المحاكاة وعلى ممارسات الإنعاش للقبالة.// انتهى //14:17ت م0075