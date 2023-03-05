الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسعقدت اليوم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "نبراس" ورشة تدريبية بعنوان "المعايير الدولية للوقاية من المخدرات" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وذلك لمدة يومين بمدينة الرياض، بمشاركة مختصين دوليين ومن ذوي الاختصاص بالجهات المعنية في مجال الوقاية من المخدرات.وتضمنت محاور الورشة عدة موضوعات تتعلق بمخاطر تعاطي المخدرات، كما سلطت الضوء على معايير برامج الوقاية الموثقة علميًا حسب الفئات العمرية والبيئات المختلفة.وثمّنت " نبراس" جهود الجهات المشاركة في البرامج الوقائية؛ للحد من مخاطر المخدرات بما يضمن حماية المجتمع وتعزيز حصانته.يذكر أن مكتب الأمم المتحدة شارك ببرامجه وأدواته وخبراته الميدانية المعنية بالمخدرات والجريمة في تطوير وتقييم البرامج الوقائية.//انتهى//14:27ت م0079