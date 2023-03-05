جدة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسشهدت فعاليات مهرجان العسل بمحافظة أضم في نسخته الثانية, إقبالًا لافتًا من الزوار والأهالي والمهتمين، والذي يستمر خمسة أيام.وسيسهم المهرجان في تطوير منتج العسل الذي يعد ‏ميزة نسبية للمنطقة، ومحركًا مهمًّا لتطوير تربية النحل ‏والصناعات التحويلية في المملكة، ومنطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص‎.كما يشهد مشاركة واسعة من النحالين بهدف تسويق العسل، إلى جانب تنشيط الحركة ‏الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التعريف بإمكانيات المحافظة، وما تمتاز ‏به من ثروات طبيعية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا ‏لمربي النحل ومنتجي العسل.‎وأوضحت اللجنة المنظمة أن مهرجان العسل يشتمل على عروض لأنواعٍ مختلفة من العسل، الذي تتميز به المحافظة وماجاورها كعسل السدر، والسَمر، والظهيانة، والطلح، وغيرها من أنواع العسل، كما يشارك في عرض هذه الأنواع 40 ركناً من مختلف النحالين، كما يشتمل المهرجان على مسرح للطفل ورسم وفعاليات عديدة للأطفال، وعرض لمنتجات النحل، وشمع النحل، بجانب مشاركة الأسر المنتجة لعرض بعض المنتجات المحلية التي تشتهر بها المحافظة.// انتهى //15:18ت م0094