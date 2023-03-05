الدمام 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دشن وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال، اليوم أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار ( حياتك .. أمانة )، بحضور مدير مرور المنطقة العميد جهاد المجحد وعدد من قيادات القطاعات المشاركة.واطلع وكيل الإمارة على المعرض المصاحب لأسبوع المرور الخليجي والجهات المشاركة فيه والذي يستمر لمدة خمسة أيام بمجمع النخيل مول الدمام.وأوضح العميد المجحد أن أسبوع المرور الخليجي مناسبة تقام في كل عام للتأكيد على المفاهيم والآداب المرورية التي يعمل بها رجال المرور وتحددها الأنظمة للحد من الحوادث المرورية واستعراض كافة الخطط والبرامج والإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، وتقدم خلاله عروض توعوية للجمهور.يشارك في المعرض لجنة السلامة المرورية ، هيئة تطوير المنطقة الشرقية ، أمانة المنطقة الشرقية ، وشركة نجم ، ومدرسة شرق لتعليم القيادة وعدد من الجهات المختلفة .// انتهى //15:20ت م0096