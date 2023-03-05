حائل 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل - خلال استقباله بمكتبه اليوم لمدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة تركي المشاري - , التقرير السنوي لأداء فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة لعام 2022 م .وأكد سموه أهمية الدور الذي يقوم بنك التنمية الاجتماعية كممكن لرواد ورائدات الأعمال وداعم للمجالات الاجتماعية والأسرية، ، متطلعاً لمضاعفة الجهود بما يخدم المنطقة وأهلها .من جهته أشاد مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة بالدعم المستمر من سمو أمير حائل ، مؤكداً حرصه على تقديم خدمات نوعية للمستفيدين .// انتهى //15:21ت م0097