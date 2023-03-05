نجران 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستمكن فريق طبي متخصص بعيادة الحمل شديد الخطورة بمستشفى الولادة والأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بنجران بالكشف على مواطنة تبلغ من العمر27 عام وتم تشخيص حالتها بأن لديها رحمين مزوجين مستقلين.وأوضحت أن المريضة حضرت للعيادة في الحمل الثالث وكان لديها تاريخ إجهاض متكرر ووفاة الأجنه وأثناء الفحص الطبي وعمل التحاليل اللازمة تم تشخيص حالة المريضة بوجود رحمين مزدوجين وبعنقين منفصلين.وأضافت أنه تمكن الفريق الطبي من اتخاذ الإجراء اللازم و البرتكول المتبع لهذة الحالة بربط عنق الرحم في الشهر الثالث حتى لا يحدث إجهاض وتمت متابعة الحالة بشكل متكرر في العيادة إلى أن أكملت الأسبوع 37 من الحمل عندها أُدخلت المريضة لوحدة العمليات لتضع مولودها الأول بعملية قيصرية استغرقت من الوقت ساعتين وخرجت من المستشفى برفقة مولودها الأول وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال استقبل خلال العام 2022م ، 7715 مولودا ، و 15115 حالة لأقسام التنويم فيما بلغ عدد العمليات 4815 عملية منها 1161 عملية لجراحة اليوم الواحد الى جانب اجراء 70202 فحص اشعاعي.// انتهى //15:23ت م0098