نجران 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة اليوم, معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدداَ من مسؤولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية.وبحث سموه مع وزير النقل خدمات الوزارة والمشروعات المستقبلية بالمنطقة، إلى جانب مشروعات الهيئة العامة للنقل وخدمات الطيران المدني.وأكد سمو أمير المنطقة، حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على خدمة المواطن والمقيم أينما كان في المملكة من خلال اعتماد المشروعات الخدمية في المجالات كافة، ومنها مشروعات الطرق والنقل بمختلف وسائله، إضافة إلى أعمال الطيران المدني.وقال سموه :" نحمد الله تعالى أننا نشهد وعلى مدار العام افتتاح العديد من المشروعات، والتأسيس لأخرى ولا شك أن منطقة نجران مقبلة على اعتماد العديد من مشروعات الطرق والنقل، التي ستكون بإذن الله إضافة لما يقدم من المشروعات".// انتهى //15:25ت م0099