حلب 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا.وجرى توزيع 30 طناً و67 كيلو غراماً من السلال الغذائية و 85 حقيبة إيوائية و406 خيام إيوائية، بالإضافة إلى 161 بطانية، استفاد منها 1.710 أفراد بواقع 406 أسر من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.//انتهى//16:41ت م0124