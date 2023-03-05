الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع مخبز الأمل الخيري في شمال لبنان، يستفيد منه 62.500 فرد بواقع 12.500 أسرة، بقيمة إجمالية تتجاوز 19 مليون ريال سعودي.وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.وسيتم بموجب الاتفاقية تجهيز المخبز لإنتاج الخبز وتوزيع 25.000 ربطة خبز يوميا مجانًا بواقع ربطتين لكل أسرة سورية ولبنانية وفلسطينية في محافظة عكار وقضاء المنية في الجمهورية اللبنانية.ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة والتي تقدم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.//انتهى//16:42ت م0126