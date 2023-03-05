الأحساء 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسشهدت خيمة سوق التمور تسجيل المزيد من المنتوجات المتنوعة، أبرزها "صندوق رمضان" الذي جرى تحضيره استعداداً للشهر الكريم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة "ويا التمر أحلى 2023".وأكد تاجر التمور أيمن الخطيب، حرص الجميع على تلبية طلب الزوار بتوفير "صندوق رمضان"، المتكون من 6 أصناف من التمور، والقهوة السعودية، والدبس، والطحينية، والتمور المحشوة باللوز، وتغميسه، وتمر الخلاص الفاخر، حيث أن المنتج يجد طلباً كبيراً خلال هذه الفترة خاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.إلى ذلك لفت انتباه الزائرين المنتج الجديد من التمور التحويلية "مُطرّي اللحوم" الطبيعي أو ما يُعرف بـ "بُهارات اللحوم " الذي تم انتاجه من نواة التمر بعد طحنها، وهو خالي من المواد الكيميائية، إذ تم تقديم المنتج من خلال إعداد الأطباق " كبسة اللحم والدجاج".كما شهدت الفعاليات عرضاً لرسومات ولوحات فنية ووصلات من المعزوفات الموسيقية المتنوعة، وحزمة أنشطة ومسابقات والرسم في خيمة الطفل، إضافة إلى ركن مستشفى الجبر للأنف والاذن والحنجرة والعيون.// انتهى//16:45ت م0127