المهرة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي لجراحة الحروق والتشوهات والتجميل بمستشفى الغيضة المركزي في محافظة المهرة، والمنفذ خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس 2023م.وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 62 عملية جراحية، و الكشف على 123 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات المعاينة في عيادات الأمراض الجلدية 853 حالة.كما جرى في نهاية الفعالية تكريم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية والطاقم الطبي التطوعي المشارك في المخيم المؤلف من 16 استشاريا من داخل المملكة العربية السعودية من مختلف التخصصات.وأشاد الوكيل الأول لمحافظة المهرة العميد مختار بن عويض الجعفري بالدور الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال تدخلاته في عدد من المشاريع وما يقدمه من برامج وأعمال إنسانية وإغاثية في المحافظة، مؤكدا أهمية هذا المخيم الطبي، واستعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات لإنجاحه وتحقيق أهدافه.ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.// انتهى //16:45ت م0128