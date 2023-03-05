الخرطوم 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مساعدات إيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في وحدة النعيم بمحلية السلام بولاية النيل في جمهورية السودان شملت 100 حقيبة إيواء، استفاد منها 621 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن.//انتهى//16:47ت م0129