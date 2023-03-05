الكويت 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسبدء أعمال الاجتماع التنسيقي الثاني لتمرين (تعاون طبي/4) في دولة الكويت اليوم بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة للمجلس ويستمر حتى 9 مارس الجاري.وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم في بيان صحفي إن الاجتماع الذي جاء برئاسة مدير مديرية طبابة المنطقة الشمالية لهيئة الخدمات الطبية العميد الطبيب الدكتور نواف الدوسري يهدف إلى توحيد وتعزيز أواصر التعاون العسكري بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.وأضافت أن الاجتماع يهدف كذلك إلى تفعيل العمل العسكري الخليجي المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الطبية العسكرية مايسهم برفع الكفاءة العملياتية للكوادر الطبية للقوات المسلحة والقدرة على التعامل الطبي مع مختلف الحالات الطارئة أثناء العمليات العسكرية والكوارث والأزمات وعمليات البحث والإنقاذ.// انتهى //16:47ت م0130