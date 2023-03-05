أعزاز - عفرين 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس12 طناً و947 كيلو غراماً من السلال الغذائية، و47 حقيبة إيوائية، و11 خيمة إيوائية في مدينتي أعزاز و عفرين التابعان لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها 1.074 فرداً بواقع 179 أسرة من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.// انتهى //16:52ت م0132