الدوحة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم، رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية تشاد الفريق محمد إدريس دبي.وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وترقيتها، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، بجانب تقوية التنسيق بين الخرطوم وأنجمينا في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:25ت م0134