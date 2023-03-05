القاهرة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسأغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على تباين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 085ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر2 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 11ر0 في المئة ليصل عند مستوى 65ر16827 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 01ر0 في المئة مسجلًا 28ر4534 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 09ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 53ر3061 نقطة.// انتهى //17:32ت م0135