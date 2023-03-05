القاهرة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، نظيره العراقي محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين، والاتفاق على تفعيل مذكرات التفاهم القائمة بينهما، والتحضيرات لاجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة التي ستعقد بالقاهرة العام الجاري.// انتهى //17:33ت م0136