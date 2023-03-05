حائل 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمقر إمارة المنطقة اليوم أعضاء فريق رحلة رالي طويق الدولي للسيارات الكلاسيكية من التأسيس إلى الفضاء الذي انطلق أعضاؤه من الدرعية بمناسبة يوم التأسيس مروراً بالقصيم وحائل وتنتهي رحلتهم في العاصمة الأردنية عمان .وشاهد سموه عرضاً للسيارات الكلاسيكية المشاركة بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي ثم انطلقت السيارات من أمام سموه مواصلة مراحل الرحلة في اتجاه القريات .ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بأهمية هذه المبادرة وأهدافها التي تحتفي بعمق جذور هذه البلاد وقيادته الحكيمة وقوة علاقاتها الأخوية بمملكة الأردن الشقيقة متمنياً لأعضاء الفريق الوصول إلى نقطة النهاية السلامة والتوفيق .// انتهى //17:48ت م0139