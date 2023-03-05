جنيف 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسالتقت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ(52) لمجلس حقوق الإنسان، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبدالمحسن بن خثيله.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، كما ناقش الجانبان سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل الثنائي المشترك بين الهيئة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يحقق المصلحة ويعزز من حماية حقوق الإنسان.وتناول اللقاء استعراض لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وحرصها الدائم على حمايتها وصونها، وأبرز الإصلاحات التي شهدتها المملكة في هذا المجال في إطار رؤية المملكة 2030م .حضر اللقاء أعضاء وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان من مسؤولي هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على وكالة التعاون الدولي محمد الثعلي، ووكيل الهيئة للتقارير والمعاهدات الاستاذ نايف العتيبي، والأمين العام للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالهيئة محمد المصري.// انتهى //17:49ت م0140