الدوحة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نمواً، بالدوحة اليوم، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.وتطرق اللقاء إلى مسيرة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الخرطوم وأديس أبابا، بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وبحث البرهان وآبي أحمد القضايا العالقة بين البلدين، وأهمية التوصل لاتفاق بشأنها، ومتابعة تنفيذ القضايا التي تم الاتفاق حولها بين الجانبين السوداني والإثيوبي خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للخرطوم مؤخراً.واتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل وتسريع وتيرته فيما يلي قضايا الحدود وقضايا التعاون الاقتصادي وتفعيل التبادل التجاري لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.// انتهى //17:53ت م0141