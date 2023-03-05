عمّان 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسانطلقت في مدينة العقبة جنوب الأردن اليوم فعاليات التمرين البحري الدولي (23-IMX)، الذي ينفذ من خلال قيادة الأسطول الأمريكي الخامس بمشاركة 43 دولة، إضافة إلى 15 ممثلاً لجهات بحرية مختلفة.ويهدف التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية البحرية بين الدول المشاركة وتعزيز منظومة الأمن البحري عبر توظيف الأنظمة المسيرة بالعمليات التعبوية المختلفة، خصوصاً في عمل فرق التفتيش واقتحام السفن (VBSS)، إضافة إلى الأنظمة المسيرة تحت الماء (ROV) التي يتم التحكم بها من خلال المركز الأردني للأنظمة المسيرة (J-ROC).ويشتمل التمرين العديد من التدريبات البحرية المشتركة منها مكافحة الألغام البحرية بالأنظمة المسيرة، وأساليب البحث والإنقاذ البحري، والتدريب الطبي، وعمليات الإخلاء الطبي الميداني عن طريق البحر، وتبادل الخبرات في قيادة الزوارق الحديثة والزوارق المسيرة وتدريب فرق تفتيش السفن (VBSS).// انتهى //18:28ت م0143