الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستُشارك "المدفوعات السعودية"، التي تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، كشريك استراتيجي في القمة السنوية التاسعة لمُنتدى دائرة قادّة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمُقرّر عقدها للمرّة الثالثة في مدينة الرياض يومي 07 و08 مارس الجاري، وذلك تحت شعار " الاقتصاد الرقمي والنمو الهادف"، وسط مشاركة عدد من القادة والرؤساء التنفيذيين لأبرز العلامات التجارية في قطاعات التجزئة والخدّمات المالية الرقمية على مستوى المنطقة.وتأتي مُشاركة "المدفوعات السعودية" في المنتدى لتسليط الضوء على دورها المحوري في تمكين قطاعات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، من خلال مجموعة من الخدمات المرنة والآمنة والموثوقة، والمتوائمة مع مستهدفات تطوير القطاع المالي في نمو رقمنة المدفوعات.وعلى هامش القمة السنوية التاسعة لمُنتدى دائرة قادّة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستشارك "المدفوعات السعودية" في المعرض المصاحب له، والذي تهدف من خلاله إلى استعراض حجم التطور الذي شهدته حلول المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية، ودورها في تعزيز التنافسية والابتكار بين شركات التقنية المحلية والعالمية النشطة في السوق الوطني، وهو ما انعكس إيجابيًا على تطور قطاعات البيع بالتجزئة – بما فيها قطاع التجارة الإلكترونية- وتوفير منظومة مدفوعات رقمية تُثري تجربة العملاء والمستهلكين على حد سواء.وتبذل المدفوعات السعودية تحت اشراف البنك المركزي جهودًا لرقمنة المدفوعات الوطنية، وهو ما انعكس على التغيرات الإيجابية في سلوكيات المستهلكين نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، لما فيها من فوائد إيجابية عديدة في تسهيل التعاملات التجارية، وتخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمتاجر، وكذلك تعزيز الشفافية في التعاملات المالية.يذكر أن "المدفوعات السعودية" تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، وتعد الركيزة الوطنية للمدفوعات الرقمية بتقديمها حلولًا تدعم أنظمة الدفع (مثل مدى، سريع، سداد، إيصال) بشكل آمن ومستدام.// انتهى //18:31ت م0145