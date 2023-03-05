الضفة الغربية 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسوثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية اليوم، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمصلى ومنشآت فلسطينية في مدينة بيت لحم.وأفادت هيئة مقاومة الجدار في بيان: أن جرافات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار في بيت لحم وهدمت مصلى ومنشآت فلسطينية في إطار عمليات الهدم المستمرة التي تطال منشآت ومنازل فلسطينية يومياً، لافتة النظر إلى أن المئات من المستوطنين هاجموا اليوم مداخل قرى في سلفيت ورشقوا سيارات الفلسطينيين بالحجارة، وأغلقوا عدة مفترقات أمام حركة المركبات الفلسطينية.// انتهى //18:37ت م0146