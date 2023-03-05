القاهرة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسالتقى رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبدالرازق اليوم، رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز، الذي يزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.كما وقّع الجانبان في نهاية اللقاء مذكرة تفاهم لتحقيق مزيد من التعاون البرلماني بين المجلسين وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا.// انتهى //18:38ت م0147