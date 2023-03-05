أسلام آباد 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم في الدوحة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى قطر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان وقطر وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:38ت م0148