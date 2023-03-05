إسلام آباد 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسلقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون نتيجة انفجار وقع اليوم في مدينة "بانو" شمال غرب باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية على أحد الطرق بمدينة بانو، مضيفةً أن الانفجار أدى كذلك إلى تضرر السيارات والمحلات التجارية القريبة.وذكرت أن قوات الأمن طوقت موقع التفجير، وشنت عملية تمشيط للبحث عن العناصر التي نفذته، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.من جهة أخرى أعلنت الشرطة الباكستانية عن إصابة شرطي بجروح جراء هجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش للشرطة في مدينة "ديرة إسماعيل خان" بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب البلاد.// انتهى //18:58ت م0150