الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساستأثر "مربط عذبة" بالمراكز الأولى والميداليات الذهبية في منافسات البطولة الوطنية الـ 12 لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي اختتمت مساء البارحة واستمرت لـ 4 أيام، في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في العاصمة الرياض، بمشاركة 450 جواداً من الجياد العربية الأصيلة.فعلى مستوى بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ، حققت البطلة المهرة "إشراق عذبة" بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، تلتها المهرة "علياء عذبة" التي نالت فضية البطولة، فيما ذهبت برونزية البطولة للمهرة "زينة عذبة".بدورها ذهبت ذهبية بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ إلى المهر "أبان عذبة"، أما على مستوى منافسات بطولة الأمهار لعمر سنة، فقد جاء المهر "أكمل عذبة" أولاً وتوّج بذهبية البطولة.من جهتها خطفت الفرس "منارة عذبة" بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ الميدالية الذهبية، واستطاع الفحل "بلسم عذبة" الظفر بذهبية بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، بينما حل الفحل "فهد عذبة" ثانياً، وفي بطولة الفحول العربية الأصيلة تمكّن الفحل "حاتم عذبة" من الفوز بذهبية تلك البطولة.يذكر أن جميع الخيل المتوّجة في منافسات هذه البطولة من إنتاج "مربط عذبة" العائدة ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز.// انتهى //19:13ت م0152