الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي اليوم، معالي المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الدكتور سالم محمد المالك، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.وأكد معالي الأمين العام أهمية تعزيز آفاق التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، من خلال المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالمواضيع المطروحة والتي تخص دول مجلس التعاون بما يخدم العمل الثقافي المشترك، بالإضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات في المجال الثقافي.كما أشاد بالجهود المخلصة التي تبذلها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو )، في تشجيع التنوع والحوار والتفاهم بين الشعوب المختلفة في إطار إسهاماتها في تحقيق السلام والأمن العالميين، مما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق الأهداف السامية نحو المزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس، لاسيما أنظمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.// انتهى //19:14ت م0153