الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسشارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في المؤتمر العدلي الدولي تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين حول العالم.وأكد معاليه أهمية الدور الكبير الذي يتناوله المؤتمر في صناعة مستقبل التقنيات القضائية، والتحول الرقمي في المجال العدلي، وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي، والتجارب الدولية في التعاون العدلي ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول، وتنفيذ الأحكام الأجنبية ضمن اتفاقيات التعاون القضائي والقانون الدولي، ومواءمة التشريعات الداخلية لاتفاقيات التعاون القضائي وتسهيل إجراءات التعاون القضائي، مؤكدًا معاليه على ضرورة مناقشة إستراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع العدلي، ومناقشة أبرز تحدياته.ونوه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من دعم وتمكين للقطاع العدلي، وذلك لإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وأشاد معاليه بالمؤتمر وإسهامه في تبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الآراء والأفكار وزيادة الوعي بإمكانيات تسخير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بين المتخصصينوالعاملين في المجال العدلي، وتعزيز العلاقات والتفاهم بين الباحثين والممارسين وصانعي القرار في المجال العدلي، وتبادل الآراء بشأن الابتكار التكنولوجي في نظام العدالة، ووضع إستراتيجية طويلة الأجل لمزيد من التطوير والتقييم والرقابة التنظيمية حول استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.// انتهى //19:16ت م0155