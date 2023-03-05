أبها 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسحصدت جامعة الملك خالد، ممثلةً بوحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل، جائزتين دوليتين في العسل المتبلور (عسل المجرى) والعسل السائل (السدر)، وذلك في مسابقة باريس الدولية 2023 لأفضل عسل في العالم، حيث حصلت على جائزتين "البلاتينيوم والذهبية".وأوضح مدير وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة الدكتور حامد بن علي آل غرامة، أن هذه المسابقة الدولية التي بدأت تقييماتها للمشاركات منذ أسبوعين، تقوم على اختيار أجود عسل حسب المعايير العلمية، ومن خلال المختبرات المعتمدة من الآيزو ومن المواصفات العالمية لاعتمادات المختبرات، حيث يتم إجراء اختبار وفحص دقيق للعينات المقدمة من المشاركين من جميع النحالين في العالم من الأفراد والشركات التجارية المنتجة لعسل النحل‪.يذكر أن وحدة النحل وإنتاج العسل بالجامعة أنشئت عام 1438هـ، وتتمثل رسالتها في تطوير صناعة النحل ومنتجاته بالمملكة من خلال الأبحاث الأساسية والتطبيقية والتدريب والإرشاد ونقل التقنيات الحديثة.// انتهى //19:16ت م0156