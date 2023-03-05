الظهران 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسأقيمت اليوم ضمن فعاليات معرض الشرقية للكتاب 2023 ، ندوة "فلسفة الحوار منهج وإعداد" ، شارك فيها الكاتبة تغريد الطاسان، والمؤلف المغربي ياسين عدنان، والإعلامية ريم بساطي .واتفق المشاركون في الندوة ، على أهمية الحوار الهادف، مشددين على أنه يجب أن تكون هناك رقابة على المحتوى، وأن يكون هناك ضبط للمحتوى الإعلامي .وكشفوا أن الإعلامي في مجال الصحافة الثقافية هدفه تسليط الضوء على الإصدارات الجديدة، والمشاريع الأدبية والفكرية لتعريف المجتمع بها.وأكد المحاضرون أهمية البرامج الحواري في بث الوعي بين الناس وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية الملحة ، مؤكدين أهمية أيجابية الحوار والمحاور .// انتهى //19:34ت م0158