الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسسجل المنتخب السعودي للكريكيت انطلاقة واعدة في عالم رياضة الكريكيت في أول ظهور قاري له، بعد تتويجه بلقب بطولة كأس التحدي الآسيوي التي اختتمت اليوم في تايلند، بعد تغلبه على نظيره البحريني.وتصدر أخضر الكريكيت مجموعته، بعد فوزه على المستضيف تايلند وإندونيسيا، وتجاوزه منتخب ميانمار، ثم انتصاره على منتخب بوتان في نصف النهائي.وشهدت المباراة النهائية اليوم، حضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت ، الذي عبر عن سعادته بهذا الإنجاز القاري، الذي يضاف إلى الإنجازات الوطنية الرياضية، مؤكداً أن المشاركة السعودية على مستوى المنتخبات في جميع الألعاب دائماً ما تكون مشرفة ومتميزة بالمحافل الرياضية القارية والعالمية، علاوةً على حضورها على مستوى المنافسة على الألقاب، وطالما تعوّدنا أن نراها متوّجة ولله الحمد.وعلى صعيد لعبة الكريكيت، لفت سموه إلى أن الاتحاد السعودي للكريكيت حديث النشأة، إذ لم يتجاوز عمره السنتين فقط، إلا أنه حظي خلال العامين بدعم كبير واهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، ممثلة في وزارة الرياضة، التي يقود دفتها باقتدار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز الفيصل، بجانب اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية، التي يرأسها سموه، ويعاونه صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة، ما أسهم في تهيئة بيئة مثالية للعمل باحترافية كبيرة، من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكيت، وجميع الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مثمناً سموه لهم جهودهم المبذولة وتفانيهم لتحقيق هذا الإنجاز الوطني، بوصفه أكبر إثبات على تقديرهم واستشعارهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، نظير الدعم والاهتمام اللذين حظي بهم الاتحاد منذ تأسيسه.وهنأ سموه اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، بهذا التتويج، منوهاً بالجهد والعمل المضني الذي بذلوه طوال فترة الاستعداد لهذه البطولة، واستمرارهم بذات الوتيرة في مباريات البطولة التي امتدت لـ 13 يوماً، مطالباً إياهم ومنسوبي الاتحاد بمواصلة العمل بنفس النسق النموذجي، لاستمرار التوهج والريادة السعودية في مختلف البطولات.// انتهى //19:51ت م0159