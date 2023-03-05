القاهرة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسأغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء.وأفاد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، في تصريح له اليوم، بأن قرار الإغلاق جاء نتيجة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مشيرًا إلى أنه سيفتح الميناء أمام حركة الملاحة عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.// انتهى //19:56ت م0160