الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستُشارك "المدفوعات السعودية"، التي تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، في المعرض الوظيفي للتقنية المالية، الذي تنظمه مبادرة "فنتك السعودية" من 06 إلى 07 مارس الجاري في فندق ماريوت مطار الرياض؛ وذلك لدعم نمو قطاع التقنية المالية في المملكة عن طريق تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الواعدة بإتاحة الفرصة لكل من حديثي التخرج وأصحاب الكفاءات والخبرات الباحثين عن عمل للتسويق لخبراتهم ومهاراتهم أمام الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية، وتعزيز التنافس على الفرص الوظيفية.ويشارك في المعرض المُقبل أكثر من 40 جهة من شركات حلول المدفوعات الرقمية، التي ستعمل على توفير أكثر من 400 فرصة وظيفية في قطاع التقنية المالية.وتأتي مشاركة "المدفوعات السعودية" في المعرض الوظيفي للتقنية المالية؛ تماشيًا مع إستراتيجيتها في دعم المواهب الوطنية وتمكنيها من خلال منصة تجمع الكفاءات والباحثين عن العمل في قطاع التقنية المالية.وأشارت "المدفوعات السعودية" إلى حرصها المحوري على تعزيز التنافسية والاستثمار في القدرات البشرية، عبر استعراض احتياجات سوق العمل السعودي المتخصص في حلول المدفوعات الرقمية، والفرص الحالية والمستقبلية المُتاحة في هذا القطاع، وتأكيد أهميته في استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة من أبناء وبنات الوطن، وهو ما يُحقق مستهدفات برنامجي "تطوير القطاع المالي" و"تنمية القدرات البشرية" اللذين يعدَّان من أهم برامج رؤية السعودية 2030.وسيقام على هامش المعرض 7 فعاليات متنوعة ما بين ورش عمل وجلسات إرشاد مهني، حيث من المُقرر أن تناقش أهمية العمل في التقنية المالية، والمجالات المتاحة في هذا السوق الذي يزخر بـأكثر من 147 شركة تقنية مالية نشطة في عدد من مجالات التقنية المالية.// انتهى //20:21ت م0164