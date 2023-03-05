بريدة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساستضاف فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم أعضاء رحلة رالي طويق بنسخته الأولى تحت عنوان "من التأسيس إلى الفضاء" في متحف وديوانية المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم هدلق بن عبدالله الهدلق، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.من جهته،هنَّأ مدير فرع الوزارة بالقصيم أعضاء الرحلة على نجاحهم وإنجازهم لرحلة حملت أفكارًا وأهدافًا قيِّمةً وساميةً، مشيرًا إلى أن سبب نجاحها كان مرتبطًا بشكلٍ أساسي بمسار الرحلة، الذي كان اختياره ذكيًّا وموفقًا، إذ كانت محطة الانطلاق في محافظة الدرعية، مرورًا بمنطقة القصيم ، ثم إلى منطقة حائل، متوجهةً بعدها إلى مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، فمحافظة القريات، قبل الدخول للأراضي الأردنية للمرور بالعاصمة عمَّان، قبل العودة إلى الأراضي السعودية مرة أخرى، لتكون منطقة تبوك المحطة الأخيرة في هذه الرحلة، منوهًا بالأهداف السامية التي كان يسعى أعضاء رحلة رالي طويق لتحقيقها، بدءًا بإبراز الروح الوطنية التي يمتلكها أبناء المملكة لوطنهم، بجانب تأكيد أهمية هذه الرياضة تاريخيًّا، لاسيما مع الدور المهم الذي طالما لعبته رياضة الرحلات لإيصال رسائل تحمل قِيَمًا مجتمعيةً نبيلةً، على غرار نشر ثقافة الممارسة الرياضية وأهميتها لمختلف فئات وشرائح المجتمع.// انتهى //20:27ت م0165