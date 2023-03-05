الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستُشارك هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية خلال المدة من 9 -13 مارس 2023 في ملتقى "بيبان 23"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "فُرص تصنع الريادة".ويُعدُّ الملتقى أكبرَ بيئة ديناميكية تجمع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أنشطتهم؛ سعيًا منها لتعزيز التواصل البنَّاء لتبادل الأفكار المبتكرة والخبرات فيما بين رواد الأعمال، وكذلك البحث عن الحلول المتقدمة للوقوف على التحديات ومعالجتها.ويقوم الملتقى بتوفير فرصة الاستفادة من كبار المسؤولين في القطاع وتجاربهم القيادية، حيث يضمُّ الجهات المُمكِّنة والداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مختلف دول العالم، وتتنافس أكثر من 750 مؤسسة من مختلف دول العالم لعرض تجاربها في عالم ريادة الأعمال أمام زوار الملتقى.فيما يقدِّم الملتقى أنشطته عبر 9 أبواب؛ هي: باب الانطلاقة، باب النمو، باب التمكين، باب التجارة الإلكترونية، باب الابتكار، باب التمويل، باب السوق، باب الامتياز التجاري، وباب الشركات الناشئة. بالإضافة إلى عدد من الأقسام الأخرى مثل؛ مركز دعم المنشآت، ومكتبة بيبان، وحلبة المستثمرين وغيرها.وبدعم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية يشارك كلٌّ من مؤسسة زخراف للصناعات الخشبية، ومؤسسة لبان كهرمان في سوق بيبان الاستهلاكي التابع للملتقى، ونتج عن هذا الدعم مشاركة 10 مؤسسات صغيرة ومتوسطة في معرض المؤسسات المحتضنة؛ وهي: Q breath المختصة بتصنيع المواد بعد إعادة تدوير المخلفات، ومؤسسة حالة العلم المختصة بتقديم الخدمات السياحية وتنظيم الفعاليات والتدريب، ومؤسسة التميز التي تقوم بتنظيم الفعاليات الرياضية، وشبكة قاف القائمة على إنتاج المحتوى المسموع، ومؤسسة حلول الاقتصاد الأخضر المُتخصصة في مجال الطاقة المستدامة، ومؤسسة دربك وهي أول منصة إلكترونية تجمع الراغبين في الحصول على تجربة مغامرة استثنائية مع شركات المغامرات، ومؤسسة أديب وهي إستوديو يُمكِّن المعلمين من إنشاء دروس تفاعلية مدعومة بأنشطة عبر استخدام قوالب جاهزة وعدد من العناصر المرئية، وتشارك أيضا مؤسسة منفذ التي تقوم بصناعة المحتوى التفاعلي ثلاثي الأبعاد في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز وصناعة الألعاب التعليمية، كما تشارك مؤسسة وكان تك التقنية المُتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيَّرة لقطاع الزراعة، بجانب مؤسسة جودوبا المُقدمة لخدمات السفروالسياحة عبر منصتها الإلكترونية.وتأتي هذه المشاركة ضمن مساعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية لمد جسور الثقة والتعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية والإقليمية والعالمية، وتقديمها للعالم على قدر عالٍ من الثقة، مؤكدةً قيمتَها من ناحية التفرد والجودة، كما تسعى إلى ربطها بفرص الاستثمار الواعدة وتوسيع خياراتها التنموية عبر الاستفادة من الخبرات والمعارف المتبادلة مع بقية المؤسسات والمستثمرين أيضا.// انتهى //20:32ت م0166